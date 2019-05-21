На финансирование госипотеки в Кыргызстане выделили 500 миллионов сомов

Правительство Кыргызстана выделило 500 миллионов сомов на финансирование ипотечной программы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации программы «Доступное жилье 2015-2020» и подписал распоряжение о выделении денег Государственной ипотечной компании.

«Чтобы расширить возможности и охват населения, Государственной ипотечной компании необходимо внедрять эффективные механизмы привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. Тысячи наших граждан ждут очереди, чтобы получить жилье или улучшить жилищные условия. Мы должны сделать ипотеку еще доступнее и выгоднее, потому что люди все еще сталкиваются с трудностями», — заявил премьер-министр.