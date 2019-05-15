В Жогорку Кенеше вновь недовольны тратами грантовых средств на консультантов

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев возмущен, что 90 процентов гранта на строительство альтернативной дороги север — юг уйдет на оплату услуг консультантов. Об этом он заявил на заседании парламента.

«Мы будем строить дороги или платить консультантам? Получается, на каждого уйдет по $1 миллиону», — сообщил он и поинтересовался, кто будет определять этих консультантов.

Представитель Минтранса отметил, что АБР выделяет грант не на строительство, а именно на консультативный надзор и реформы. «Такие условия у банка. Мы проведем тендер по отбору консультантов. Технический надзор могут осуществлять только международные организации», — сказал он.

«Тогда это не грант. Эти же деньги потом к ним вернутся», — пояснил Жанар Акаев и предложил пересмотреть цифры, если есть такая возможность.

Депутаты в первом чтении рассматривают вопрос о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития о предоставлении займа.