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Власть

Гульмира Кудайбердиева заявила, что подняла индекс доверия к Минобразу

Индекс доверия к Министерству образования и науки в этом году составил 28 процентов. Об этом глава ведомства Гульмира Кудайбердиева заявила на комитете Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она отметила, что, по данным Национального статистического комитета, в 2016-м индекс доверия МОиН составлял 16,4 процента, а в 2019 году — уже 28 процентов.

Гульмира Кудайбердиева пояснила, что возглавила министерство в ноябре 2016-го.

Она сообщила, что ведомство усиленно борется с коррупцией, и привела в пример внедрение электронной очереди в детские сады и средние школы.

«Еще один коррупционный факт в сфере образования — получение взяток за экзамены. Здесь мы работаем, чтобы снизить контакт между преподавателями и студентами», — добавила министр.
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