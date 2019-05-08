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Власть

«Бессмертный полк» — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за нас

Фото пресс-службы президента КР

«Бессмертный полк» — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за нас, за Родину и будущее человечества», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время посещения ветеранов Великой Отечественной войны Усубакуна Байсалова и Алексея Варавина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков побывал в гостях у ветеранов и побеседовал с ними. Ветераны рассказали о военных годах и своем жизненном пути.

Усубакуна Байсалова призвали на военную службу в 18 лет, он прошел всю войну, служил связистом, два раза ранен, является инвалидом II группы. Победу встретил в Польше. На Родину вернулся в 1946 году, с тех пор работал в сфере образования директором школы, заведующим районным отделом народного образования. У 95-летнего ветерана восемь детей, внуки, правнуки и праправнуки.

Алексей Варавин, которому уже исполнилось 98 лет, в 1942 году попал на Воронежский фронт. Воевал в составе артиллерийского полка, ранен. В 1944-м переведен в минометный краснознаменный полк танковой Звенигородской дивизии, где прослужил до конца войны.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После войны работал преподавателем военно-физической подготовки в музыкальной школе, в органах госбезопасности в Украинской ССР и Кыргызской ССР. Имеет воинское звание — полковник.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что жизненный путь, героизм и отвага ветеранов Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу и мирное небо над головой, являются примером для подражания следующим поколениям.

«Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны, ратный труд по восстановлению страны после ее окончания послужили основой для дальнейшего развития и укрепления государства. Мы никогда не забудем героизм наших ветеранов и их заслуги перед Отечеством. Завтра, 9 мая, я традиционно приму участие в шествии «Бессмертного полка», — подчеркнул президент.

Он подарил ветеранам символические подарки в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне. Усубакун Байсалов подарил главе государства собственные мемуары.
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