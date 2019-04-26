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Власть

«Один пояс — один путь». Чем обрадовали китайские историки Сооронбая Жээнбекова

В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь». В нем участвуют делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В рамках рабочего визита Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем директора Исторического исследовательского института общественной академии наук Китая Тянь Бо.

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Как рассказал журналистам ученый-историк Кыяс Молдокасымов, который присутствовал на встрече, китайские историки обнаружили в летописях, датированных 201 годом до нашей эры, упоминания о древнем кочевом народе — кыргызах. Материалы передадут Академии наук Кыргызстана. Историки отметили, что желают организовать в Бишкеке совместную научную конференцию и провести археологические исследования Саймалуу-Таш и Балбал-Таш.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул — кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении китайских летописей об истории кыргызов и окажет необходимое содействие ученым.

Вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем о совместном исследовании архивных документов обсудили в рамках госвизита президента КР в КНР в июне 2018 года.

В августе 2018-го Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке встретился с группой ученых Китая. Тогда обсудили вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Глава государства поручил фонду «Мурас» продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.

Важно всесторонне изучить архивные исторические источники и получить информацию из летописей Китая, касающуюся нашего государства. Совместные исследования многовековой истории еще больше укрепят дружеские отношения двух стран.

Сооронбай Жээнбеков

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