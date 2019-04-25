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Власть

О матерящемся главе ГРС. Премьер-министр попросил чиновника забыть плохие слова

Депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались у премьер-министра, чем он руководствовался, когда назначил на пост главы Государственной регистрационной службы мэра Балыкчи.

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Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что Алмаз Мамбетов на посту мэра Балыкчи показал высокие результаты, в частности, самостоятельно запустил проект «Безопасный город».

Депутаты напомнили, что Алмаз Мамбетов неоднократно высказывался нецензурно.

«Я ему сказал, чтобы он такие слова меньше использовал, чтобы вообще забыл», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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