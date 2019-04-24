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Власть

У Кыргызстана нет обязательств продать «Кыргызнефтегаз» российскому «Газпрому»

Кыргызстан не обязан продавать «Кыргызнефтегаз» именно российскому «Газпрому». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, завод «Кыргызнефтегаза» устарел, технологии старые. Для модернизации требуются средства.

«Мы подписали меморандум с «Газпромом». Если парламент одобрит, то продолжим сделку. Если нет —   будем искать новых инвесторов. Ограничений нет, что мы будем работать только с одним инвестором», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Кенжебек Бокоев подчеркнул, что Жогорку Кенеш не давал поручения искать на «Кыргызнефтегаз» покупателя.

Напомним, во время государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан председатель правления российского ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подписали дорожную карту об участии «Газпрома» в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».
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