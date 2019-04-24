Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ

Тендер по закупке бланков для биометрических загранпаспортов готовили под аффилированную компанию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.

По его словам, паспортная реформа в Кыргызстане проводится с 1994 года. «Паспорта используются террористами и экстремистами. Отрасль очень коррумпирована», — отметил глава ведомства.

Следственные органы ГКНБ возбудили 150 дел по подделке паспортов. Идрис Кадыркулов

Он рассказал, что победитель тендера по закупке бланков для биометрических паспортов замешан в продаже паспортов преступникам.

«В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. Международные эксперты говорят, что это нехорошая фирма. Тендерную документацию исправили специально. Некоторые статьи усилили, как будто готовили под аффилированную компанию. Поэтому крупные фирмы сразу отказались от участия в тендере», — пояснил Идрис Кадыркулов.

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ГРС готова была подписать в конце февраля контракт с победителем.

«Представители Garsu Pasaulis уже купили авиабилеты. Но в тот же день Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Неправительственные организации обвиняют нас в том, что мы рубим цифровизацию. Однако вы сами видите, что происходит», — заметил глава ГКНБ.

Напомним, что в ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. Она готова поставить бланки за 940 миллионов 150 тысяч сомов.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Глава ведомства Алина Шаикова отправлена в отставку.