15:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ

Тендер по закупке бланков для биометрических загранпаспортов готовили под аффилированную компанию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.

По его словам, паспортная реформа в Кыргызстане проводится с 1994 года. «Паспорта используются террористами и экстремистами. Отрасль очень коррумпирована», — отметил глава ведомства.

Следственные органы ГКНБ возбудили 150 дел по подделке паспортов.

Идрис Кадыркулов
Он рассказал, что победитель тендера по закупке бланков для биометрических паспортов замешан в продаже паспортов преступникам.

«В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. Международные эксперты говорят, что это нехорошая фирма. Тендерную документацию исправили специально. Некоторые статьи усилили, как будто готовили под аффилированную компанию. Поэтому крупные фирмы сразу отказались от участия в тендере», — пояснил Идрис Кадыркулов.

Читайте по теме
Скандал с бланками для Е-загранпаспортов. Нас ждет очередной паспортный кризис?

ГРС готова была подписать в конце февраля контракт с победителем.

«Представители Garsu Pasaulis уже купили авиабилеты. Но в тот же день Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Неправительственные организации обвиняют нас в том, что мы рубим цифровизацию. Однако вы сами видите, что происходит», — заметил глава ГКНБ.

Напомним, что в ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. Она готова поставить бланки за 940 миллионов 150 тысяч сомов.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Глава ведомства Алина Шаикова отправлена в отставку.
Ссылка:
просмотров: 4373
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской области обнаружили более 10 поддельных паспортов
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов
Алина Шаикова уволена с должности председателя ГРС
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. ГКНБ о предотвращении нанесения ущерба
Скандал с бланками для Е-загранпаспортов. Нас ждет очередной паспортный кризис?
Азис Абакиров вышел из экспертного совета при президенте в знак протеста
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. ГРС озвучила свою позицию
ГКНБ рассказал подробности уголовного дела по бланкам Е-загранпаспортов
Проблемы с ID-картами. Чип блокируется после неправильного ввода пин-кода
Бланки для Е-загранпаспортов. Выявлены факты аффилированности руководства ГРС
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с&nbsp;бланками Е-загранпаспортов Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов
Битва за&nbsp;СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от&nbsp;подготовки к&nbsp;выборам Битва за СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от подготовки к выборам
В&nbsp;СДПК считают, что дело Омурбека Текебаева следует пересмотреть В СДПК считают, что дело Омурбека Текебаева следует пересмотреть
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу Добыча урана на Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу
Бизнес
Осталось пять дней до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
БТА Банк: Кредит на&nbsp;карте в&nbsp;размере пяти заработных плат БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше