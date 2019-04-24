Зависимость от Кумтора — большая ошибка прошлых правительств Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, за 20 лет Кумтор сыграл историческую роль в развитии экономики страны.

«Правительство думает, какой вред будет, когда он перестанет работать. Зависимость от Кумтора — большая ошибка прошлых правительств», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что экономика страны не должна зависеть от таких гигантов, как Кумтор. В планах у правительства развивать другие отрасли, чтобы уйти от подобной зависимости.