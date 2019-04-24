Население Кыргызстана не верит правительству, но премьер-министр не отчаивается

В Жогорку Кенеше сегодня заслушивают отчет правительства. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал депутатам о проделанной работе.

Выступление он начал с конфликта на кыргызско-казахской границе в 2017 году.

«Из-за непонимания ситуация на границе усугубилась. Тысячи машин месяцами стояли. Экономике Кыргызстана это нанесло вред. Также произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Нынешний состав правительства приступил к работе в апреле 2018-го. Нам пришлось разбираться с последствиями этих проблем. Мы показали единство и достигли хороших результатов. Отношения, которые охладели с соседями, поднялись на новый уровень», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он признал, что народ в большинстве своем не верит нынешнему кабинету министров.

«Индекс доверия населения снизился на 0,6 процента. Но это не плохой показатель, а закономерный. Это говорит о том, что правительство не занималось пиаром, а работало без устали», — отметил премьер-министр.