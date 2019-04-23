Чиновники уснули во время выступления президента на форуме по цифровизации

В Оше чиновники уснули во время выступления президента Сооронбая Жээнбекова на форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов». Кадры показал YouTube-канал «Жалбырак ТВ».

По данным пресс-службы главы государства, в форуме участвовали представители государственных органов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, компаний операторов электросвязи, общественных объединений и международных организаций — всего более 500 человек.

Канал «Жалбырак ТВ» опубликовал видео под названием «Должностные лица уснули на мероприятии с участием президента». Журналисты сняли чиновников, которые сидели на задних рядах. Некоторые из них спали, некоторые дремали. Отдельные чиновники пытались будить коллег при виде видеокамеры.