В Жогорку Кенеше считают, что Госипотечную компанию надо ликвидировать

Депутат Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша поинтересовалась, насколько целесообразно существование Государственной ипотечной компании.

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«У них нет статуса для привлечения инвестиций. В этом им помогает Министерство экономики. ГИК выпускает ценные бумаги, но и тоже не сама», — сказала парламентарий.

Махабат Мавлянова также отметила высокую стоимость квадратных метров в строящихся Госипотечной компанией домах.

По ее мнению, ГИК не нужна, ее функции можно передать другим ведомствам.



