В Жогорку Кенеше считают, что Госипотечную компанию надо ликвидировать

Депутат Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша поинтересовалась, насколько целесообразно существование Государственной ипотечной компании.
По ее словам, ГИК должна была привлекать инвестиции, однако сегодня она выступает только посредником, получая свою маржу.
«У них нет статуса для привлечения инвестиций. В этом им помогает Министерство экономики. ГИК выпускает ценные бумаги, но и тоже не сама», — сказала парламентарий.
Махабат Мавлянова также отметила высокую стоимость квадратных метров в строящихся Госипотечной компанией домах.
По ее мнению, ГИК не нужна, ее функции можно передать другим ведомствам.