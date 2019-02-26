Судьба Верхненарынского каскада. Премьер обсудил проблему с главой «РусГидро»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем правления ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в ходе встречи обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в гидроэнергетической отрасли с учетом большого водноэнергетического потенциала Кыргызстана и планов по увеличению экспорта электроэнергии в страны региона.

«Отмечено, что нахождение эффективных путей сотрудничества в гидроэнергетической отрасли, предполагающих привлечение внешних инвестиций и взаимовыгодное урегулирование ситуации с Верхненарынским каскадом ГЭС, будет соответствовать положительной динамике развития и укрепления стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией», — говорится в сообщении.

При этом указано: Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что КР заинтересована в эффективном сотрудничестве в сфере гидроэнергетики для ввода новых генерирующих мощностей и развитии экспортного потенциала отрасли.

Напомним, что совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Кроме того, ранее сообщалось, что «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов. Власти республики до сих пор надеются урегулировать спор без судебных разбирательств.