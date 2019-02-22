Сквер на месте сгоревшей Генпрокуратуры. Еще один депутат выступил против

На месте здания сгоревшей Генпрокуратуры мэрия Бишкека все-таки планирует разбить сквер. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил вице-мэр Рыспек Сарпашов.

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Депутат Наталья Никитенко отметила, что на месте Генпрокуратуры невозможно построить сквер, поскольку территория очень маленькая.

«Непонятно, почему именно там должен располагаться сквер. Хорошо, когда есть зеленые насаждения, но на основе чего такие решения принимаются, неизвестно», — сказала она.

По словам нардепа Алмамбета Шыкмаматова, бывший мэр Албек Ибраимов разделил участок, на котором расположено старое здание Генпрокуратуры, на два. Землю готовили к аукциону.

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«Надеюсь, новый мэр не пойдет на такое. Это единый участок, принадлежащий государству. Прошу письменно дать ответ», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, что по решению мэра столицы Азиза Суракматова на месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры появится сквер. Отдел благоустройства и ландшафтной архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработал эскизный проект сквера.

Против создания сквера выступил экс-депутат ЖК Акылбек Жамангулов, назвав идею лобби кафе и ресторанов, которые находятся рядом с разрушенным зданием ГП. Против был и градостроительный совет Бишкека.