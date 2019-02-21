11:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане пытаются реанимировать неизвестную сотовую компанию

«Почему мы должны реанимировать неизвестную сотовую компанию за счет средств «Альфа телекома?» — заявила на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева.

По ее словам, недавно стало известно, что компания «КТ Мобайл» и «Альфа телеком» заключили соглашение о сотрудничестве. По нему «КТ Мобайл» получит от государственного сотового оператора 345 миллионов сомов.

«Мы почти ничего не знаем о «КТ Мобайл». Известно лишь, что у нее есть лицензия на использование радиочастот. Но почему мы за счет средств «Альфа телекома» должны реанимировать неизвестную компанию? Хотелось бы узнать, рассматривались ли другие варианты сотрудничества. Например, можно рассмотреть вариант арендного использования частот или полного отчуждения лицензии «КТ Мобайл» в пользу «Альфа телекома». Я попросила бы руководство «Альфа телекома» выступить с докладом по поводу эффективности данного предложения», — заявила Гулшат Асылбаева.
Ссылка:
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Приговоры по MegaCom. Уголовное дело Алмазбека Абекова может быть пересмотрено
Состоялся аукцион для действующих операторов подвижной связи GSM/UMTS/LTE
Дело MegaCom. Адвокаты осужденных топ-менеджеров требуют пересмотра
Депутат требует продать MegaCom, пока он не превратился в «Кыргызтелеком»
Ихтияр Абжалиев уволился из MegaCom, чтобы не бросать тень на президента
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В Нацбанке объяснили, почему списали жилищную ссуду его председателю
Фонд госимущества выступает за то, чтобы MegaCom работал в его составе
Сколько стоит MegaCom? Спустя четыре месяца обсуждения тендер отменили
Депутатов удивила зарплата директоров компаний «Кыргызтелеком» и Megacom
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры&nbsp;&mdash; его брат и&nbsp;премьер Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
Президент проинспектировал строительство дороги Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Тазабека Икрамова требуют лишить звания &laquo;Отличник образования&raquo; Тазабека Икрамова требуют лишить звания «Отличник образования»
Госнаграды получают водители, подхалимы и&nbsp;лицемеры&nbsp;&mdash; возмущен депутат Госнаграды получают водители, подхалимы и лицемеры — возмущен депутат
Бизнес
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»