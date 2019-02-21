В Кыргызстане пытаются реанимировать неизвестную сотовую компанию

«Почему мы должны реанимировать неизвестную сотовую компанию за счет средств «Альфа телекома?» — заявила на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева.

По ее словам, недавно стало известно, что компания «КТ Мобайл» и «Альфа телеком» заключили соглашение о сотрудничестве. По нему «КТ Мобайл» получит от государственного сотового оператора 345 миллионов сомов.

«Мы почти ничего не знаем о «КТ Мобайл». Известно лишь, что у нее есть лицензия на использование радиочастот. Но почему мы за счет средств «Альфа телекома» должны реанимировать неизвестную компанию? Хотелось бы узнать, рассматривались ли другие варианты сотрудничества. Например, можно рассмотреть вариант арендного использования частот или полного отчуждения лицензии «КТ Мобайл» в пользу «Альфа телекома». Я попросила бы руководство «Альфа телекома» выступить с докладом по поводу эффективности данного предложения», — заявила Гулшат Асылбаева.