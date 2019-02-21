10:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, чего ждет от визита Владимира Путина

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии нового пограничного комплекса

«Предстоящий визит президента России Владимира Путина поднимет кыргызско-российское союзничество и стратегическое партнерство на еще более высокий уровень», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне на открытии нового пограничного комплекса в селе Отукчу Кадамджайского района Баткенской области.

Обращаясь к присутствующим на церемонии открытия представителям России, глава государства выразил благодарность, отметив, что Кыргызстан высоко оценивает помощь РФ не только в части укрепления пограничной безопасности и военно-технического сотрудничества, но и в вопросах образования, медицины и миграции.

Читайте по теме
Кыргызстан готовится к визиту Владимира Путина и Си Цзиньпина
«Хочу особо отметить личный вклад в развитие наших двусторонних отношений и в обеспечение региональной безопасности президента России Владимира Путина», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Строительство нового комплекса погранзаставы «Отукчу» завершено в рамках соглашения между Кыргызстаном и Россией. По нему 15 января 2019 года российская сторона передала Государственной пограничной службе 125 единиц новой автомобильной техники. До этого построили 11 комплексов зданий и сооружений для пограничников, большую часть из которых ввели в строй в 2018 году и в январе 2019-го.
Ссылка:
просмотров: 890
Версия для печати
Материалы по теме
31 процент респондентов считает, что отношения у Кыргызстана с Китаем плохие
Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
Кыргызстан готовится к визиту Владимира Путина и Си Цзиньпина
Сооронбай Жээнбеков переговорил с Владимиром Путиным по телефону
На деньги, вырученные от борьбы с коррупцией, построят школы. Обещает президент
Китай отмечает Новый год. Президент КР поздравил Си Цзиньпина с праздником
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях визита в Бишкек
Жээнбеков: Кыргызстанцы ждут от милиции результатов борьбы с преступностью
На что и на кого Сооронбаю Жээнбекову жалуются кыргызстанцы
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры&nbsp;&mdash; его брат и&nbsp;премьер Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
Президент проинспектировал строительство дороги Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Тазабека Икрамова требуют лишить звания &laquo;Отличник образования&raquo; Тазабека Икрамова требуют лишить звания «Отличник образования»
Госнаграды получают водители, подхалимы и&nbsp;лицемеры&nbsp;&mdash; возмущен депутат Госнаграды получают водители, подхалимы и лицемеры — возмущен депутат
Бизнес
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»