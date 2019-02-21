Сооронбай Жээнбеков рассказал, чего ждет от визита Владимира Путина

«Предстоящий визит президента России Владимира Путина поднимет кыргызско-российское союзничество и стратегическое партнерство на еще более высокий уровень», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне на открытии нового пограничного комплекса в селе Отукчу Кадамджайского района Баткенской области.

Обращаясь к присутствующим на церемонии открытия представителям России, глава государства выразил благодарность, отметив, что Кыргызстан высоко оценивает помощь РФ не только в части укрепления пограничной безопасности и военно-технического сотрудничества, но и в вопросах образования, медицины и миграции.

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«Хочу особо отметить личный вклад в развитие наших двусторонних отношений и в обеспечение региональной безопасности президента России Владимира Путина», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Строительство нового комплекса погранзаставы «Отукчу» завершено в рамках соглашения между Кыргызстаном и Россией. По нему 15 января 2019 года российская сторона передала Государственной пограничной службе 125 единиц новой автомобильной техники. До этого построили 11 комплексов зданий и сооружений для пограничников, большую часть из которых ввели в строй в 2018 году и в январе 2019-го.