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Власть

В парламенте предлагают ввести акциз на кальян и электронные сигареты

Депутат Экмат Байбакпаев предложил ввести акцизы на кальян. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По итогам соцопроса, проведенного в 62 школах Бишкека, установлено, что более 7 процентов школьников (9 процентов мальчиков и до 6 процентов девочек) 13-15 лет уже пробовали курить кальян.

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Его коллега Азамат Арапбаев выступил с предложением ввести акциз на никотиносодержащие нагреватели.

Он добавил, что потребление и ввоз электронных сигарет, курительных смесей и жидкостей никто не контролирует, хотя они пользуются большим спросом. Введение акциза позволит пополнить бюджет.

В Налоговый кодекс предлагается ввести новые категории подакцизных товаров. А с 2020 года установить ставки акциза на никотиносодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком, аналогичные ставки на прочие табачные изделия.

Данные о том, сколько ввезено такой продукции и на какую сумму, очень размыты. К примеру, за 2017-й товар ввезен на $8 тысяч. «Но это очень маленький показатель. И он свидетельствует о том, что реальный доход остается в тени и до бюджета не доходит. Мы теряем миллиарды сомов», — сказал Азамат Арапбаев.
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