Не хватает земли. В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до 4 метров

В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до 4 метров . С инициативой выступила группа депутатов Жогорку Кенеша.

В целях внесения ясности и конкретизации предлагают уточнить термин «высота здания». Высоту незадымляемых лестничных клеток хотят увеличить с 28 метров до 30 метров и более. Это снимет ограничение, установленное действующим законом в части высоты здания.

По действующему закону ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Нардепы предлагают сократить проезды до 4 метров для эффективного использования земли.