Не хватает земли. В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до 4 метров

В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до
В целях внесения ясности и конкретизации предлагают уточнить термин «высота здания». Высоту незадымляемых лестничных клеток хотят увеличить с
По действующему закону ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Нардепы предлагают сократить проезды до 4 метров для эффективного использования земли.
Расширяется статья, которая допускает подъезд пожарных автомобилей только с одной продольной стороны — к зданиям и сооружениям высотой