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Власть

Не хватает земли. В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до 4 метров

В Кыргызстане хотят сократить пожарные проезды до 4 метров. С инициативой выступила группа депутатов Жогорку Кенеша.

В целях внесения ясности и конкретизации предлагают уточнить термин «высота здания». Высоту незадымляемых лестничных клеток хотят увеличить с 28 метров до 30 метров и более. Это снимет ограничение, установленное действующим законом в части высоты здания.

По действующему закону ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Нардепы предлагают сократить проезды до 4 метров для эффективного использования земли.

Расширяется статья, которая допускает подъезд пожарных автомобилей только с одной продольной стороны — к зданиям и сооружениям высотой 28 метров и более с массовым, ночным пребыванием людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительских учреждений, жилым зданиям, не имеющим глухих торцов. При этом должны быть наружные лестницы, искусственный водоем для тушения пожаров, автоматическая установка пожаротушения.
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