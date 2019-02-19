Тазабека Икрамова требуют лишить звания «Отличник образования»

Член ЦИК Кыргызстана Кайрат Осмоналиев требует лишить звания «Отличник образования» депутата Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова. Чиновник объяснил 24.kg причину своего требования.

Читайте по теме Неугомонный Тазабек Икрамов требует проверить гражданство учредителей всех СМИ

По его словам, в 2016 году утвердили план мероприятий по борьбе с коррупцией в Министерстве образования. Документ содержал около 230 мероприятий. Персональная ответственность за его исполнение возложена на главу ведомства.

«Но половины плана не выполнено. В одном из пунктов говорилось, что необходимо усилить контроль за присуждением ведомственных наград, поскольку бесконтрольное вручение знаков отличия создает дополнительную лазейку для коррупционеров», — заявил Кайрат Осмоналиев.

Он призывает признать награждение Тазабека Икрамова незаконным и рекомендует премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву объявить выговор министру Гульмире Кудайбердиевой за самовольное решение, которое нарушило положение о присуждении звания «Отличник образования».

Тазабек Икрамов, напомним, ни по одному из перечисленных критериев на получение награды не подходит.

Читайте по теме Депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования. Стаж — два года физруком

«Министр не просто не выполняет план мероприятий, но и нарушает правила. Надо рассмотреть все награждения, потому что это зона коррупционного риска. Тазабеку Икрамову звание явно не положено, потому что у него нет ни педагогического стажа, ни почетной грамоты ведомства. Это все выглядит как коррупция, потому что он является депутатом профильного комитета, и это можно рассматривать как благодарность за поддержку министра. В этом надо разобраться», — добавил Кайрат Осмоналиев.

Тазабек Икрамов известен неоднозначными инициативами: требовал вернуть KG-номер на личный автомобиль, потому что его не узнают.

В конце 2018-го Тазабек Икрамов выдал сразу несколько резонансных инициатив. Он считает: надо лишать гражданства Кыргызстана принявших его иностранцев, если они не смогут доказать, что принесли стране пользу. По словам нардепа, иностранцы угрожают национальной безопасности.

Еще Тазабек Икрамов предлагал увеличить обеденный перерыв по пятницам на два часа в связи с проведением жума намаза и обязать школы ввести новый предмет — игру на комузе.