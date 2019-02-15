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Власть

Партиям Кыргызстана укажут их болевые точки, но конфиденциально от электората

Национальный демократический институт (NDI) подготовил исследование общественного мнения о политических партиях. Презентация проходит на заседании парламентской фракции СДПК в закрытом режиме.  

Журналистов не пустили на фракцию. До начала заседания прессу попросили выйти. Директор центра изучения общественного мнения «Эл-Пикир» Эльвира Илибезова пояснила 24.kg, что в презентации указаны рабочие модели для политических партий. Указаны их болевые очки и предложены пути решения. Однако она отказалась представить презентацию, так как партии могут не захотеть обнародовать свои проблемы.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов отметил, что представители NDI попросили провести заседание без прессы.
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