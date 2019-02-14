Президент Кыргызстана отметил низкое качество школьных учебников

Вопросы повышения качества общего, начального, средне-специального и высшего образования в стране обсудил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с министром образования Гульмирой Кудайбердиевой. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

По данным министра, в 1 тысячи 390 дошкольных учреждениях воспитывают 187 тысяч детей. В результате оптимизации при школах открыто 100 дошкольных учреждений, в которых обучают 7 тысяч 358 детей. В рамках развития регионов открыто 120 детских садов, охвативших 10 тысяч детей.

Проводится инвентаризация зданий детских садов, которые используют не по назначению. В 85 из них находятся государственные структуры. Гульмира Кудайбердиева

«В случае возвращения зданий под детские сады дошкольным образованием дополнительно охватим еще более 50 тысяч детей. На сегодня из 209 бывших зданий детсадов 177 вернули, они работают по прямому назначению», — сообщила министр.

В 2 тысячах 148 государственных и муниципальных школах республики обучают более 1 миллиона 222 тысяч учеников при проектной мощности 813 тысяч человек.

В республике за последние пять лет построили 282 школы, необходимо еще около 200.

Президент отметил, что необходимо проанализировать демографическое состояние каждого города, района, села и строить новые школы на основании ежегодного и пятилетнего прогнозов, рассмотреть возможность использования свободных зданий в городах и селах под детские сады.

По словам Сооронбая Жээнбекова, во всех регионах страны должна развиваться сеть школ естественно-математического направления. Он обратил внимание на низкое качество учебников, выпускаемых в последнее время.

«Должна быть планомерная, ежедневная работа и контроль за качеством, соблюдением установленных стандартов и процедур, использованием бюджетных и донорских финансовых средств для разработки, издания, тиражирования и распределения учебников в системе образования», — сказал он.