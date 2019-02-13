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Власть

Скандальный мандат. Эдик Досиев все-таки придет в Бишкекский горкенеш

Верховный суд Кыргызстана признал законным и обоснованным постановление ЦИК о передаче вакантного мандата БГК от фракции «Онугуу-Прогресс» Эдику Досиеву вместо Аллаберды Парпиева, на котором настаивала партия. Об этом сообщили в информационном отделе аппарата Центризбиркома.

По его данным, решение вынесли 12 февраля.

Ранее ЦИК отменил постановление Бишкекской ТИК о передаче вакантного мандата внеочередному кандидату Аллаберды Парпиеву, который стоит в партийном списке за Эдиком Досиевым. Последний выразил несогласие с решениями партии «Онугуу-Прогресс» и Бишкекской ТИК и обжаловал их в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что в 2016 году партия «Онугуу-Прогресс» получила восемь мандатов БГК.

«Досиев зарегистрирован под № 8 и в 2016 году имел право получить мандат. Однако он уступил очередь, став кандидатом в списке за № 10. Когда подошла очередь Эдика Досиева, партия приняла решение, которое не учитывает его готовность стать депутатом Бишкекского горкенеша», — отметили в ЦИК.

Напомним, Эдик Досиев занял место в списке партии вместо Аликбая Сариева, который осужден вместе с экс-депутатом Жогорку Кенеша Карганбеком Самаковым.
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Скандальный мандат. Кто придет в БГК вместо Аликбая Сариева
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