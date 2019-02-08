Депутатов удивили расходы Государственной ипотечной компании на зарплату

Годовой расход на зарплату сотрудников Государственной ипотечной компании составил 109 миллионов сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его данным, 109 миллионов сомов израсходовали на 41 работника ГИК. «На такое же число сотрудников Минфин тратит 70 миллионов сомов», — отметил нардеп.

По словам председателя ГИК Бакыта Шамкеева, высокая зарплата связана с нехваткой финансистов. «Для эффективной работы мы смогли привлечь работников коммерческих банков. Очень мало у нас хороших финансистов», — пояснил он.

Бакыт Шамкеев заметил, что его зарплата составляет 52 тысячи сомов.