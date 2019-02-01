14:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Посольство Кыргызстана в России откроет новый сайт для связи с мигрантами

Посольство Кыргызстана в России открывает новый сайт для круглосуточной связи с соотечественниками. Об этом глава дипломатической миссии Аликбек Джекшенкулов заявил на встрече с представителями диаспоры, проживающими в Москве и Московской области, сообщил портал Kginfo.ru.

По его словам, президент Сооронбай Жээнбеков поручил ему в качестве одной из главных задач решать проблемы наших соотечественников в РФ.

Читайте по теме
Валентина Чупик: Мигранты из Кыргызстана не готовы жить в правовом обществе

«Наши соотечественники переводят крупные денежные суммы — свыше $2,5 миллиарда в год. Это большая экономическая помощь стране. В России находятся 1,5 миллиона соотечественников. Поэтому посольство создает новый сайт, который будет круглосуточно работать и отвечать требованиям онлайн-связи», — пояснил Аликбек Джекшенкулов.

Посол признал большую проблему по недостатку информации у соотечественников.

Аликбек Джекшенкулов пообещал диаспорам встречаться дважды в год, принимать каждого, кто пожелает обсудить актуальные вопросы.
Ссылка:
просмотров: 853
Версия для печати
Материалы по теме
Россия предложила Кыргызстану направить 100 лучших школьников в лагерь «Артек»
В Петербурге исчезла кыргызстанка с четырьмя детьми
В Новосибирске откроют Генеральное консульство Кыргызстана
В Москве мигрантам из Кыргызстана не выплатили деньги
Кыргызская деревня в России. Граждане КР могут вернуть деньги только через суд
Кыргызстанцы за рубежом. Получить консультацию консульства станет проще
Из России депортировали кыргызстанца, обвиняемого Узбекистаном в экстремизме
В России остановили семиместный микроавтобус, в котором ехали 26 кыргызстанцев
Валентина Чупик: Мигранты из Кыргызстана не готовы жить в правовом обществе
В Бишкеке компания без разрешения отправляла мигрантов на заработки в Россию
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат