Посольство Кыргызстана в России откроет новый сайт для связи с мигрантами

Посольство Кыргызстана в России открывает новый сайт для круглосуточной связи с соотечественниками. Об этом глава дипломатической миссии Аликбек Джекшенкулов заявил на встрече с представителями диаспоры, проживающими в Москве и Московской области, сообщил портал Kginfo.ru.

По его словам, президент Сооронбай Жээнбеков поручил ему в качестве одной из главных задач решать проблемы наших соотечественников в РФ.

Читайте по теме Валентина Чупик: Мигранты из Кыргызстана не готовы жить в правовом обществе

«Наши соотечественники переводят крупные денежные суммы — свыше $2,5 миллиарда в год. Это большая экономическая помощь стране. В России находятся 1,5 миллиона соотечественников. Поэтому посольство создает новый сайт, который будет круглосуточно работать и отвечать требованиям онлайн-связи», — пояснил Аликбек Джекшенкулов.

Посол признал большую проблему по недостатку информации у соотечественников.

Аликбек Джекшенкулов пообещал диаспорам встречаться дважды в год, принимать каждого, кто пожелает обсудить актуальные вопросы.