Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов

Больницы Бишкека поделили между представителями двух регионов Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Сагындык Келдибеков.

По его словам, в сфере медицины серьезная проблема регионализма.

«Первая больница столицы относится к иссыккульцам, а № 3, 4, 6 и Чуйской областной больницой руководят представители Таласа. Они сидят по 20 лет. Как стало известно, на работу берут исключительно земляков. Как тогда мы будем готовить молодых ученых, если акцент делают на регионализм?» — спросил нардеп.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев признал проблему трайбализма в медицине. «Да, у нас есть проблема трайбализма. Сейчас мы на работу берем на основе конкурса. Но с профессорами проблематично. Если я сейчас сниму их с работы, начнутся суды», — ответил он.