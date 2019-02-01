14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов

Больницы Бишкека поделили между представителями двух регионов Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Сагындык Келдибеков.

По его словам, в сфере медицины серьезная проблема регионализма.

«Первая больница столицы относится к иссыккульцам, а № 3, 4, 6 и Чуйской областной больницой руководят представители Таласа. Они сидят по 20 лет. Как стало известно, на работу берут исключительно земляков. Как тогда мы будем готовить молодых ученых, если акцент делают на регионализм?» — спросил нардеп.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев признал проблему трайбализма в медицине. «Да, у нас есть проблема трайбализма. Сейчас мы на работу берем на основе конкурса. Но с профессорами проблематично. Если я сейчас сниму их с работы, начнутся суды», — ответил он.
Ссылка:
просмотров: 15854
Версия для печати
Материалы по теме
Сомнительные личности. Министра здравоохранения критикуют за кадровую политику
Депутаты обвинили министра здравоохранения в отсутствии реформ в медицине
В Кыргызстане места в больницах сокращают, а бюджет Минздрава растет
Пациенты жалуются на условия в Национальном центре охраны материнства и детства
В Кыргызстане большая часть средств Минздрава тратится на содержание стационаров
В Бишкеке хотят восстановить горздрав
Бедные кыргызстанцы платят за лечение, богатые лечатся бесплатно в спецбольницах
Материнская смертность: пять случаев, когда женщин спасти не удалось
Разработана новая программа по здравоохранению. Просят придумать название
В бишкекском управлении по вопросам здравоохранения новый начальник
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в&nbsp;гараж правительства После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат