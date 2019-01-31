Пожизненно содержать премьеров и спикеров. Вы согласны?

Заместитель торага Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров выступил с необычным предложением: взять государству за счет бюджетных средств на пожизненный пансион бывших президентов, премьер-министров и спикеров Жогорку Кенеша. Законопроект о высших должностных лицах вынесен на общественное обсуждение.

Мирлан Бакиров, видимо, забыл, что в Кыргызстане за 27 лет независимости сменилось 30 глав правительства и 15 спикеров, включая торага Собрания народных представителей и Законодательного собрания (до 2005 года Жогорку Кенеш был двухпалатным. — Прим. 24.kg).