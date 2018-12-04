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Власть

Назначен новый генконсул Кыргызстана в Гуанчжоу, и уволен посол в Таджикистане

Указом президента назначен новый генеральный консул Кыргызстана в Гуанчжоу (КНР) и уволен посол в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, указом Сооронбая Жээнбекова Максат Тентимишов освобожден от занимаемой должности генерального консула Кыргызстана в Гуанчжоу (Китай). Вместо него на должность назначен сын известного в республике ученого-лингвиста, русоведа Абдыкадыра Орусбаева Искендер.

Кроме того, глава государства подписал указ об освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Таджикистане Мирослава Ниязова.
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