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Власть

У министра экономики Кыргызстана появился новый заместитель

Фото пресс-службы Министерства экономики КР . Олег Панкратов представил коллективу нового заместителя Дастана Кадырова

Министр экономики Олег Панкратов представил коллективу нового заместителя Дастана Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Распоряжение подписал премьер-министр.

Дастан Кадыров до назначения в Министерство экономики работал государственным налоговым инспектором, заведующим сектором отдела внутреннего контроля, главным налоговым инспектором отдела внешнего контроля ГНИ по Ленинскому и Первомайскому районам Бишкека, главным налоговым инспектором внешнего контроля ГНИ, начальником отдела проверок крупных налогоплательщиков УККН ГНИ.

Работал в частных компаниях, в том числе и в Москве. Был независимым экспертом по фискальной политике и советником министра экономики Кыргызстана на общественных началах.
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