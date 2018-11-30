В Жогорку Кенеше обеспокоились ростом числа мигрантов из Узбекистана

В Кыргызстане резко выросло число мигрантов из Узбекистана. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его данным, в 2014 году на заработки в КР приехали 17 тысяч граждан РУз. В 2016-м их число увеличилось до 55 тысяч, в 2017-м — до 100 тысяч, а в 2018-м — до 217 тысяч.

«Основная часть наших мигрантов — это жители южных регионов. А граждане Узбекистана работают именно там. Получается, мы своих отправляем за границу, а их места занимают другие», — сказал нардеп.

По сведениям Государственной службы миграции, 300 тысяч жителей РУз находятся в черном списке России. «Они не могут выехать на работу туда, поэтому ищут ее у нас. Также это доказательство улучшения отношений и связей с соседней республикой», — сообщил председатель миграционной службы Болотбек Ибраимжанов.