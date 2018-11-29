Депутаты Жогорку Кенеша не отказались от бюджетных трат на юбилеи

Депутаты исключили из проекта бюджета на 2019 год статью о запрете финансирования различных празднеств и юбилеев из государственной казны. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Во втором чтении норму внес депутат Дастан Бекешев. Профильный комитет по бюджету и финансам не смог точно определиться по этому вопросу. Идею поддержал только парламентарий Жанар Акаев, который отметил, что юбилеи можно проводить более современно — например, организовывать научные конференции, выпускать книги.

Поправка наделала много шуму. Большинство депутатов выразили недовольство, что правительство из-за этой поправки не сможет выделять деньги на крупные юбилеи видных деятелей.

В итоге большинством голосов поправку исключили из проекта бюджета.