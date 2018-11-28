Депутат предложил безвизовый въезд для обладателей шенгенских и американских виз

Депутат предлагает разрешить безвизовый въезд для тех граждан, которые получили визы на право въезда в Евросоюз, США, Японию и Великобританию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сказал Дастан Бекешев.

Парламент в первом чтении рассматривает поправки, предлагающие продлить безвизовый режим для граждан ряда государств. Закон о его введении принят в 2012 году и действует до 2020-го.

«Сейчас безвизовый режим установлен с 45 странами. Государство планирует добавить в этот список еще 10 стран. Итого будет 55 государств. Сначала я предлагал сделать действие закона бессрочным, но во время обсуждения в профильном комитете решено продлить действие до 2030 года», — рассказал Дастан Бекешев.

Кроме того, нардеп планирует в режиме второго чтения внести поправки, разрешающие безвизовый въезд для тех, кто уже получил визы на право въезда в Евросоюз, США, Японию и Великобританию.

«Думаю, их спецслужбы уже достаточно проверили граждан, пальчики взяли», — заключил он.