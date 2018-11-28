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Власть

Замминистра экономики высказал собственное мнение, депутатам не понравилось

Заместителя министра экономики Эльдара Абакирова раскритиковали за высказанное на заседании Жогорку Кенеша мнение. Депутаты сочли, что он превышает свои полномочия.

Сегодня депутаты рассматривают два законопроекта, касающиеся приватизации государственного имущества. Оба законопроекта вызвали множество споров.

Депутат Ирина Карамушкина спросила, почему государство стало плохим хозяйственником.

«В Кыргызстане часто меняется правительство. В итоге нет долгосрочных целей развития предприятия. А когда этих целей нет, то качество управления теряется», — ответил Эльдар Абакиров.

На это сразу несколько депутатов призвали чиновника к порядку, посчитав, что его должность не позволяет ему делать подобные заявления.  

«Не нужно все время ругать молодые кадры. Видно, что они работают, стараются. У них есть свое видение ситуации. Они действительно хотят что-то изменить к лучшему. Но мы вместо поддержки говорим о превышении полномочий и нарушении этики. Мы готовим приспособленцев. Молодые кадры приходят на госслужбу, сели и сидят спокойно, потому что боятся что-то лишнее сказать», — возмутилась Ирина Карамушкина, встав на защиту Эльдара Абакирова.

Торага Жогорку Кенеша парировал, что есть этика, которая определяет, что можно или нельзя говорить.

Депутаты раскритиковали законопроекты. Кроме того, им не понравилось, что их представляют заместители министра экономики и главы Фонда по управлению госимуществом. В итоге вопросы сняли с повестки дня. Депутаты вернутся к нему только после того, как защищать его будут готовы Олег Панкратов и Ренат Тулебердиев.
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