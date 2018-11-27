Депутаты хотят пересмотреть подсчет ВВП, чтобы не плестись в хвосте

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают изменить методику подсчета внутреннего валового продукта (ВВП), чтобы не быть в числе развивающихся стран. С такой идеей выступил депутат Экмат Байбакпаев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, вопрос подсчета ВВП вызывает много вопросов. В частности, то, что в него включают поступления от мигрантов лишь частично и по специальной методике. Кроме того, есть разница между статистическими данными по торговле Кыргызстана и Китая.

«Если мы с Китаем заключим соглашение по обмену статданными, будет видно, сколько у нас реально платежи таможенные должны быть. Там, наверное, ВВП вообще взлетит. Недавно ко мне приезжал друг-итальянец, увидел количество дорогих внедорожников на улицах и сказал: зря мы говорим, что мы только развивающаяся страна. Надо менять подход в подсчете ВВП, а то так и будем в хвосте плестись», — отметил Экмат Байбакпаев.