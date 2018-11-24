Алмазбека Атамбаева обвинили в узурпации власти и отказе от идей революции

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев узурпировал власть и хотел руководить страной, сидя в Кой-Таше. Об этом на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» заявил докладчик по итогам шестилетней работы Алмазбека Атамбаева, член временного правительства Эмильбек Каптагаев.

Он отметил, что, придя во власть, Алмазбек Атамбаев отказался от идей апрельской революции и вернул режим правления экс-президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

«Правление Алмазбека Атамбаева не отличается от власти Акаева и Бакиева. Их идеи одинаковы. Все трое узурпировали власть и хотели удержать ее. Они растоптали доверие народа к власти. Поэтому надо констатировать, что революция не достигла своей цели», — сказал Эмильбек Каптагаев.



По его словам, Алмазбек Атамбаев, несмотря на свое заявление об уходе из политики, не хотел расставаться с властью.

«Узурпация произошла не за один день, не за один год. Алмазбек Атамбаев запланированно шел к этому в течение пяти лет. Поэтому, говоря о мирной передаче власти, мы теперь узнали, кто стоял за этим. Он хотел управлять страной, сидя в Кой-Тоше, даже после президентства», — заявил Эмильбек Каптагаев.