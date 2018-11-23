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Власть

Бардак на рынке наружной рекламы. Мэр за создание контролирующей структуры

В столичной мэрии хотят создать муниципальное предприятие «Бишкекреклама». Об этом сообщил мэр города Азиз Суракматов на очередной сессии БГК.

По его словам, сегодня вопросы формирования и реализация единой политики в области рекламы остались без должного внимания.

«Ранее этим занимался департамент рекламы муниципалитета. В 2015 году его упразднили, функции переданы управлению муниципальной собственности», — сказал градоначальник.

Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев добавил, что новообразованная структура будет заниматься урегулированием всех вопросов, связанных с рекламой в городе.

В мэрии считают, что создание предприятия сможет упростить процедуру выдачи разрешительной документации на распространение наружной рекламы, упорядочить ее размещение и контролировать ее техническое состояние.

«Разработан проект положения о требованиях к средствам наружной рекламы, который в настоящее время направлен в Министерство экономики», — отметил Азиз Суракматов.

Однако депутаты высказались о бессмысленности создания отдельной структуры.

«У мэрии и так есть контролирующие функции. Вам нужно внутри разобраться, сегодня три органа при муниципалитете контролирует это, четвертый — антимонопольный орган. Дайте положение, где вы объедините все контролирующие функции в одном этом органе, где мы можем сказать рекламодателям, чтобы шли только к этому предприятию. Я считаю, что создание предприятия именно в таком виде преждевременно. Я думаю, нужно отправить на доработку», — заявил депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев.
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