В Кыргызстане создан Совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте. Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий Указ. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

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Отмечается, что необходимость совета вызвана тем, что в последние годы растет число наших соотечественников, работающих за границей, которые заинтересованы в инвестировании в различные экономические проекты в КР. Поэтому государство будет всячески поощрять такие инициативы и создавать все необходимые условия для желающих вложить деньги.

Для этого должны быть разработаны соответствующие финансовые механизмы и необходимая инфраструктура.

В президиум совета вошли Сооронбай Жээнбеков, вице-премьер-минстр Алтынай Омурбекова, которая займет кресло председателя нового образования, а также руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, председатель Госслужбы миграции Болотбек Ибраимжанов.

Члены совета: депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков, заведующий отделом стратегического развития Данияр Иманалиев, министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр экономики Олег Панкратов, исполнительный директор международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» Догдуркул Кендирбаева, лидер ассоциации «Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников «Замандаш» Жениш Молдокматов.

Кроме того, членами совета стали председатель общества «Мекеним Ала-Тоо» в Москве Джамиля Бегиева, руководитель региональной ассоциации из Новосибирска Каныбек Акаев, глава межрегиональной общественной организации Турсунбай Кубатбеков и еще 25 человек, глав различных союзов соотечественников, созданных в России.

Отметим, что с начала года в РФ уехали 250 тысяч кыргызстанцев. КР на четвертом месте по числу людей, приехавших в Россию на заработки.