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Власть

Отношения Центральной Азии с соседями никак не влияют на сотрудничество с ЕС

«Отношения стран Центральной Азии с соседями никак не влияют на сотрудничество ЕС с регионом», — заявила журналистам депутат Европарламента Ивета Григуле.

По ее словам, страны Центральной Азии вполне имеют право проводить внешнюю политику так, как они хотят. Евросоюз не оценивает, как работать.

Ивета Григуле отметила, что недавно на одной из встреч в регионе прозвучал термин, что Евросоюз — это третий большой сосед Центральной Азии.

«Конечно, мы не соседи. Скорее соседи соседей. Но мы действительно чувствуем себя как ваш большой сосед. Такого нет, что мы будем лучше сотрудничать, если вы с Китаем, или хуже, если с Россией. Если вы готовы сотрудничать, то и мы тоже. Это открытый диалог, который основывается на уважении и точках соприкосновения. Мы будем искать то, что нас объединяет. Соседей мы не выбираем. С ними нужно жить как можно более дружно. Это реальность, с которой нам надо считаться», — заключила депутат Европарламента.
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