Званием Героя Кыргызстана наградить Султана Ибраимова предлагает президент

Президент Сооронбай Жээнбеков намерен наградить посмертно Султана Ибраимова (он возглавлял Совет министров Киргизской ССР) званием Героя Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном мероприятии в честь 90-летия государственного и общественного деятеля Султана Ибраимова.

Глава КР обратился к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой внести изменения в соответствующий закон, чтобы Султану Ибраимову можно было посмертно присудить звание героя.

«Уверен, парламент не будет против. Если будут внесены изменения в закон, я готов подписать Указ. Султан Ибраимов прожил короткую, но очень яркую жизнь, словно звезда на небосклоне, оставив за собой достойное наследие своему народу, которым он может гордиться. Со временем его авторитет только растет», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Имя Султана Ибраимова вписано в историю современного Кыргызстана золотыми буквами. Он вышел из народа, работал для людей, очень любил землю и работал на земле. Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что помнит Султана Ибраимова, когда тот руководил Ошской областью. «Эти десять лет — с 1968 по 1978 год — в истории страны можно рассматривать как особые. В Ошской области, которая в то время составляла почти половину Кыргызстана, достигнуты огромные успехи. Сельское хозяйство получило резкое развитие, в промышленности построены стратегические предприятия, улучшился жилой фонд, введены в эксплуатацию социальные объекты, системно начали решаться проблемы образования, здравоохранения и культуры. Те десять лет подобны целому веку», — подчеркнул он.

Султан Ибраимов родился в 1927 году. Трудовую деятельность начал в 1943-м колхозником колхоза «Алчалу» Чуйского района Киргизской ССР, затем трактористом Донарыкской МТС. В Совмин Султан Ибраимов пришел в 1961 году на должность министра мелиорации и водного хозяйства КССР. В 1978-м он стал председателем Совета министров. Был депутатом Верховного Совета СССР в двух созывах.

Султан Ибраимов убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в местечке Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль 4 декабря 1980 года. Похоронен в Бишкеке.