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Власть

Плодотворно. Депутаты БГК успели рассмотреть всего два вопроса

Сессия городского кенеша продолжится завтра, 21 ноября. Депутаты успели рассмотреть только два из 11 заявленных вопросов.

Много времени ушло на обсуждение самой повестки и внесение вопросов в раздел «разное».

До обеда народные избранники начали обсуждать вопрос об утверждении руководителей постоянных комиссий, однако застопорились на кандидатуре заместителя главы комиссии по финансам.

Коалиция большинства предложила на должность депутата от фракции СДПК Эрниса Докенова. Другие депутаты выступили против, заявив о нарушении регламента.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев напомнил, что заместитель избирается членами комиссии, а потом утверждается сессией. 

«Если будет принято решение, я оставляю право обратиться в суд», — сказал он.

Депутаты не смогли прийти к единому мнению по данному вопросу и решили продолжить обсуждение завтра, 21 ноября.
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