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Власть

Кыргызстанцы смогут находиться в Таджикистане без регистрации 60 дней

Кыргызстанцы смогут находиться в Таджикистане без регистрации 60 дней. Сооронбай Жээнбеков подписал ратификацию соглашения между правительствами двух стран о порядке пребывания граждан КР в РТ.

Закон принят Жогорку Кенешем 11 октября 2018 года.

Граждане Кыргызстана смогут находиться в Таджикистане без регистрации в течение 60 дней. Аналогичные нормы устанавливаются и для таджикистанцев во время пребывания на территории КР.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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