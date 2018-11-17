Кыргызстанцы смогут находиться в Таджикистане без регистрации 60 дней. Сооронбай Жээнбеков подписал ратификацию соглашения между правительствами двух стран о порядке пребывания граждан КР в РТ.

Закон принят Жогорку Кенешем 11 октября 2018 года.

Граждане Кыргызстана смогут находиться в Таджикистане без регистрации в течение 60 дней. Аналогичные нормы устанавливаются и для таджикистанцев во время пребывания на территории КР.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.