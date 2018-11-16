Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 60-летием. Об этом сообщила сегодня пресс-служба президента КР.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил вклад Сооронбая Жээнбекова в развитие союзнических отношений между двумя странами.

«Президент Кыргызстана по праву пользуется большим уважением соотечественников и высоким авторитетом за рубежом», — подчеркнул глава России.

«Весьма значителен ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент России пожелал главе Кыргызстана «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».