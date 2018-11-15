В Кыргызстане предлагают отобрать часть пенсии у работающих пенсионеров

Около 90 процентов работающих пенсионеров Кыргызстана трудятся в государственных органах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в стране 40 тысяч пенсионеров получают зарплату и пенсию. По закону на госслужбе можно работать до 65 лет.

«Многие руководители относятся с уважением к таким сотрудникам, поэтому они работают. Кроме того, они передают молодым коллегам опыт», — отметил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ответ депутаты предложили правительству изменить систему так, чтобы работающие пенсионеры не получали либо всю пенсию, либо ее базовую часть. Глава кабмина пообещал подумать над предложением.