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Власть

В Кыргызстане предлагают отобрать часть пенсии у работающих пенсионеров

Около 90 процентов работающих пенсионеров Кыргызстана трудятся в государственных органах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в стране 40 тысяч пенсионеров получают зарплату и пенсию. По закону на госслужбе можно работать до 65 лет.

«Многие руководители относятся с уважением к таким сотрудникам, поэтому они работают. Кроме того, они передают молодым коллегам опыт», — отметил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ответ депутаты предложили правительству изменить систему так, чтобы работающие пенсионеры не получали либо всю пенсию, либо ее базовую часть. Глава кабмина пообещал подумать над предложением.
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