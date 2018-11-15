Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскельди Момбеков

Депутат Рыскельди Момбеков предложил переименовать в Бишкеке улицы Киевскую и Московскую и назвать их в честь великих деятелей Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, в рамках празднования 90-летия Чингиза Айтматова ряду объектов в зарубежных странах присвоили его имя. К примеру, в Ташкенте переименовали улицу, в Санкт-Петербурге — сквер, в Казахстане восьмиполосной трассе дали имя писателя. А в КР ничего знаменательного не сделано.

«Предложения поступали, но власти города решили их проигнорировать. Почему одному проспекту присвоили имена двух выдающихся для кыргызского народа людей? Часть проспекта у нас Манаса, часть — Чингиза Айтматова. Это что за хромая политика? Ведь памятник Чингизу Айтматову установлен на улице Киевской, поэтому я хочу внести предложение о переименовании улицы Киевской в улицу имени Чингиза Айтматова, а Белинская пусть так и остается полностью Манаса. А улицу Московскую я предлагаю переименовать в улицу имени Турдакуна Усубалиева. Мы же независимая страна. Сколько мы еще будем просто смотреть? Такие вещи нужно решать», — сказал Рыскельди Момбеков.