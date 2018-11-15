Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии

Президент Кыргызстана уверен, что одна из задач государства — всячески укреплять межконфессиональное согласие, взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на II международной конференции «Ислам в современном светском государстве», сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По словам Сооронбая Жээнбекова, в республике накопилось немало проблем в сфере взаимоотношений государства и религии.

«Религия обрела полную свободу в годы независимости, однако появились весьма важные вопросы, требующие конкретного ответа. К примеру, никто не имеет права вмешиваться в вероисповедание человека, но в то же время какими должны быть взаимоотношения между государством и религиозной деятельностью? Если мы обратимся к мировой практике, то видим, что разные страны ведут разную политику в данной сфере», — считает он.

Нам необходимо реализовать такую религиозную политику, которая соответствовала бы целям стратегии развития страны, принятой на основании общественного обсуждения с участием широких слоев населения. Сооронбай Жээнбеков

Глава КР отметил, что не существует готового рецепта или образца для разработки собственной успешной религиозной политики. И подчеркнул, что каждое государство, исходя из своего исторического пути, опираясь на свою культуру, принимая во внимание будущее, определяет политику регулирования религиозной сферы.

«Кыргызстан сформировался как многонациональная и многоконфессиональная республика. Религия положительно повлияла на многие сферы деятельности общества и государства, став дополнительным институтом интеграции граждан», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

В то же время, пользуясь предоставленной свободой, развелось множество различных религиозных течений, сект, мазхабов и тарикатов, чьи конечные цели остаются загадкой для общества, сказал он.

«Мы становимся свидетелями того, как некоторые организации и движения пытаются политизировать религию», — заметил президент.

Глава государства напомнил, что немало случаев, когда исламу приписываются какие-то догмы, не имеющие с ним ничего общего, при этом напрочь отрицается его роль в воспитании граждан в духе порядочности, милосердия и добра, в интеграции общества.

«К сожалению, есть и те, кто, прикрываясь исламом, пытается навязать кыргызскому народу свои традиции, культуру. Кто пытается отстранить молодежь от современных знаний, достижений культуры, науки и техники. И у нас ощущается влияние событий, происходящих в Центральноазиатском регионе, и деятельности некоторых групп. Некоторые наши граждане стали жертвами тех, кто пытается использовать ислам в своих корыстных целях, превратить его в инструмент насилия и экстремизма. Государство имеет некоторые базовые функции. Одна из них — обеспечение мира, порядка и развития в обществе», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что поэтому появилась необходимость расширения вмешательства государства в сферу религии.

Глава государства заявил, что каждый гражданин должен научиться толерантному отношению ко всем религиозным течениям, а уважительное отношение к чужому мнению и крепкое межрелигиозное согласие важны для общества. «Но это не придет само собой. Кто-то должен терпеливо и кропотливо действовать в данном направлении в течение долгого времени. Ни одна организация, ни один коллектив не в силах достичь этого самостоятельно. Это способно обеспечить только государство. Только оно заботится о народе в целом. Не допустит разделения на своих и чужих, противопоставления одной религии другой. Необходимо всячески укреплять межконфессиональное согласие, а также взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. В то же время и сами представители религиозных течений должны жить в светском обществе согласно светским законам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

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Он подчеркнул, что необходимо разработать соответствующие нормативные правовые акты и обеспечить их реализацию. «Превращение в повседневную привычку такого поведения, которое будет способствовать развитию, требует усилий со стороны государства. Только оно способно направить религию в русло развития всего общества. Поэтому его роль в сфере религии должна быть больше, чем сейчас. Вторая, 25-летняя история нашей независимости констатирует необходимость неукоснительного соблюдения исторических традиций для обеспечения устойчивости общества. Для этого необходимо расширить путь для социального партнерства между государством и традиционными для нашего общества исламом и православной религией», — заметил глава КР.

Он указал, что при государственной регистрации новых религиозных течений необходимо усилить требования к численности их последователей и продлить сроки. «Нужно создать новые формы взаимоотношений между религией и государством для обеспечения мира, порядка в обществе и межнационального согласия. Появилась необходимость адекватного реагирования к новым вызовам в данной сфере. К примеру, возникла необходимость обеспечения всех уровней религиозного образования, соответствующего будущему развитию нашего общества», — добавил Сооронбай Жээнбеков.