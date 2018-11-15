13:26
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Власть

Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии

Президент Кыргызстана уверен, что одна из задач государства — всячески укреплять межконфессиональное согласие, взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на II международной конференции «Ислам в современном светском государстве», сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По словам Сооронбая Жээнбекова, в республике накопилось немало проблем в сфере взаимоотношений государства и религии.

«Религия обрела полную свободу в годы независимости, однако появились весьма важные вопросы, требующие конкретного ответа. К примеру, никто не имеет права вмешиваться в вероисповедание человека, но в то же время какими должны быть взаимоотношения между государством и религиозной деятельностью? Если мы обратимся к мировой практике, то видим, что разные страны ведут разную политику в данной сфере», — считает он.

Нам необходимо реализовать такую религиозную политику, которая соответствовала бы целям стратегии развития страны, принятой на основании общественного обсуждения с участием широких слоев населения.

Сооронбай Жээнбеков
Глава КР отметил, что не существует готового рецепта или образца для разработки собственной успешной религиозной политики. И подчеркнул, что каждое государство, исходя из своего исторического пути, опираясь на свою культуру, принимая во внимание будущее, определяет политику регулирования религиозной сферы.

«Кыргызстан сформировался как многонациональная и многоконфессиональная республика. Религия положительно повлияла на многие сферы деятельности общества и государства, став дополнительным институтом интеграции граждан», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

В то же время, пользуясь предоставленной свободой, развелось множество различных религиозных течений, сект, мазхабов и тарикатов, чьи конечные цели остаются загадкой для общества, сказал он.

«Мы становимся свидетелями того, как некоторые организации и движения пытаются политизировать религию», — заметил президент.

Глава государства напомнил, что немало случаев, когда исламу приписываются какие-то догмы, не имеющие с ним ничего общего, при этом напрочь отрицается его роль в воспитании граждан в духе порядочности, милосердия и добра, в интеграции общества.

«К сожалению, есть и те, кто, прикрываясь исламом, пытается навязать кыргызскому народу свои традиции, культуру. Кто пытается отстранить молодежь от современных знаний, достижений культуры, науки и техники. И у нас ощущается влияние событий, происходящих в Центральноазиатском регионе, и деятельности некоторых групп. Некоторые наши граждане стали жертвами тех, кто пытается использовать ислам в своих корыстных целях, превратить его в инструмент насилия и экстремизма. Государство имеет некоторые базовые функции. Одна из них — обеспечение мира, порядка и развития в обществе», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что поэтому появилась необходимость расширения вмешательства государства в сферу религии.

Глава государства заявил, что каждый гражданин должен научиться толерантному отношению ко всем религиозным течениям, а уважительное отношение к чужому мнению и крепкое межрелигиозное согласие важны для общества. «Но это не придет само собой. Кто-то должен терпеливо и кропотливо действовать в данном направлении в течение долгого времени. Ни одна организация, ни один коллектив не в силах достичь этого самостоятельно. Это способно обеспечить только государство. Только оно заботится о народе в целом. Не допустит разделения на своих и чужих, противопоставления одной религии другой. Необходимо всячески укреплять межконфессиональное согласие, а также взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. В то же время и сами представители религиозных течений должны жить в светском обществе согласно светским законам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Читайте по теме
Госкомрелигий проводит профилактику радикализма среди студентов Кыргызстана

Он подчеркнул, что необходимо разработать соответствующие нормативные правовые акты и обеспечить их реализацию. «Превращение в повседневную привычку такого поведения, которое будет способствовать развитию, требует усилий со стороны государства. Только оно способно направить религию в русло развития всего общества. Поэтому его роль в сфере религии должна быть больше, чем сейчас. Вторая, 25-летняя история нашей независимости констатирует необходимость неукоснительного соблюдения исторических традиций для обеспечения устойчивости общества. Для этого необходимо расширить путь для социального партнерства между государством и традиционными для нашего общества исламом и православной религией», — заметил глава КР.

Он указал, что при государственной регистрации новых религиозных течений необходимо усилить требования к численности их последователей и продлить сроки. «Нужно создать новые формы взаимоотношений между религией и государством для обеспечения мира, порядка в обществе и межнационального согласия. Появилась необходимость адекватного реагирования к новым вызовам в данной сфере. К примеру, возникла необходимость обеспечения всех уровней религиозного образования, соответствующего будущему развитию нашего общества», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Президент предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
Надо меньше спать, а больше работать. Президент напутствовал новых чиновников
В Кыргызстане планируют ввести мораторий на открытие новых детских интернатов
Президент Кыргызстана посетит Францию по приглашению Эммануэля Макрона
Привлекать на госслужбу молодые кадры пообещал Сооронбай Жээнбеков
Ученые Кыргызстана должны трудиться во благо реального сектора экономики
Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетов в работе ОДКБ на ближайший год
Президент Сооронбай Жээнбеков бир жылда 890 миң сом иштеп тапкан
У Сооронбая Жээнбекова есть трактор. Представили декларацию о доходах президента
Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Родственники депутата Садыка Шер-Нияза&nbsp;&mdash; земельные магнаты Родственники депутата Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты
Бизнес
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром