Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии

Президент Кыргызстана уверен, что одна из задач государства — всячески укреплять межконфессиональное согласие, взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на II международной конференции «Ислам в современном светском государстве», сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
По словам Сооронбая Жээнбекова, в республике накопилось немало проблем в сфере взаимоотношений государства и религии.
«Религия обрела полную свободу в годы независимости, однако появились весьма важные вопросы, требующие конкретного ответа. К примеру, никто не имеет права вмешиваться в вероисповедание человека, но в то же время какими должны быть взаимоотношения между государством и религиозной деятельностью? Если мы обратимся к мировой практике, то видим, что разные страны ведут разную политику в данной сфере», — считает он.
Глава КР отметил, что не существует готового рецепта или образца для разработки собственной успешной религиозной политики. И подчеркнул, что каждое государство, исходя из своего исторического пути, опираясь на свою культуру, принимая во внимание будущее, определяет политику регулирования религиозной сферы.
Нам необходимо реализовать такую религиозную политику, которая соответствовала бы целям стратегии развития страны, принятой на основании общественного обсуждения с участием широких слоев населения.Сооронбай Жээнбеков
«Кыргызстан сформировался как многонациональная и многоконфессиональная республика. Религия положительно повлияла на многие сферы деятельности общества и государства, став дополнительным институтом интеграции граждан», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
В то же время, пользуясь предоставленной свободой, развелось множество различных религиозных течений, сект, мазхабов и тарикатов, чьи конечные цели остаются загадкой для общества, сказал он.
«Мы становимся свидетелями того, как некоторые организации и движения пытаются политизировать религию», — заметил президент.
Глава государства напомнил, что немало случаев, когда исламу приписываются какие-то догмы, не имеющие с ним ничего общего, при этом напрочь отрицается его роль в воспитании граждан в духе порядочности, милосердия и добра, в интеграции общества.
Глава государства заявил, что каждый гражданин должен научиться толерантному отношению ко всем религиозным течениям, а уважительное отношение к чужому мнению и крепкое межрелигиозное согласие важны для общества. «Но это не придет само собой. Кто-то должен терпеливо и кропотливо действовать в данном направлении в течение долгого времени. Ни одна организация, ни один коллектив не в силах достичь этого самостоятельно. Это способно обеспечить только государство. Только оно заботится о народе в целом. Не допустит разделения на своих и чужих, противопоставления одной религии другой. Необходимо всячески укреплять межконфессиональное согласие, а также взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. В то же время и сами представители религиозных течений должны жить в светском обществе согласно светским законам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он подчеркнул, что необходимо разработать соответствующие нормативные правовые акты и обеспечить их реализацию. «Превращение в повседневную привычку такого поведения, которое будет способствовать развитию, требует усилий со стороны государства. Только оно способно направить религию в русло развития всего общества. Поэтому его роль в сфере религии должна быть больше, чем сейчас. Вторая, 25-летняя история нашей независимости констатирует необходимость неукоснительного соблюдения исторических традиций для обеспечения устойчивости общества. Для этого необходимо расширить путь для социального партнерства между государством и традиционными для нашего общества исламом и православной религией», — заметил глава КР.
Он указал, что при государственной регистрации новых религиозных течений необходимо усилить требования к численности их последователей и продлить сроки. «Нужно создать новые формы взаимоотношений между религией и государством для обеспечения мира, порядка в обществе и межнационального согласия. Появилась необходимость адекватного реагирования к новым вызовам в данной сфере. К примеру, возникла необходимость обеспечения всех уровней религиозного образования, соответствующего будущему развитию нашего общества», — добавил Сооронбай Жээнбеков.