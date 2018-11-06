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Власть

Премьер-министр Кыргызстана заработал за год 2 миллиона 367 тысяч сомов

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заработал в 2017 году 2 миллиона 367 тысяч сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба со ссылкой на декларацию о доходах высокопоставленного чиновника. 

В собственности у главы кабмина дом площадью 278 квадратных метров, лошади, крупный и мелкий рогатый скот. 

О расходах Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2017 год не сообщается. 

У родственников премьера нет ничего. В декларации их доходы и расходы не отражены. На них не записаны ни дома, ни квартиры, ни машины. 
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