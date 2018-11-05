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Власть

Депутат просит не закрывать медицинское училище для слабовидящих при КГМА

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев просит не закрывать медицинское училище при КГМА, где обучаются слабовидящие студенты. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, науке, образованию, культуре и здравоохранению.

По его словам, в училище слабовидящие студенты получают специальность массажиста и трудоустраиваются в клиники, в том числе частные.

«В этом году дано протокольное поручение рассмотреть перевод заведения и студентов в Бишкекский медицинский колледж. Но у него статус ниже, студентов могут не принимать на работу в частные клиники»,  отметил он.

По его словам, в КГМА созданы условия для обучения такой категории студентов. С рядом поликлиник есть договоры о стажировке.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что в училище всего 18 студентов, которые обучаются по одной специализации, при этом работает 15 сотрудников. Она отметила, что вопрос еще изучается.
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