Генеральный секретарь ОДКБ покинул свой пост

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров покинул свой пост по решению Армении. Об этом сообщает российский РБК.

По данным издания, решение об отзыве Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ было принято новыми властями Армении, которые ранее инициировали против него расследование по обвинению в свержении конституционного строя.

Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», — отмечается в сообщении на сайте ОДКБ.

Отметим, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.