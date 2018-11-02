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Власть

Генеральный секретарь ОДКБ покинул свой пост

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров покинул свой пост по решению Армении. Об этом сообщает российский РБК.  

По данным издания, решение об отзыве Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ было принято новыми властями Армении, которые ранее инициировали против него расследование по обвинению в свержении конституционного строя.

Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова.


«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», — отмечается в сообщении на сайте ОДКБ.

Отметим, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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