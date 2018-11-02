Генеральный секретарь ОДКБ покинул свой пост

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров покинул свой пост по решению Армении. Об этом сообщает российский РБК.
По данным издания, решение об отзыве Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ было принято новыми властями Армении, которые ранее инициировали против него расследование по обвинению в свержении конституционного строя.
Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова.
«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», — отмечается в сообщении на сайте ОДКБ.
Отметим, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.