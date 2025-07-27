Прочный асфальт с использованием окурков придумали в Испании

Ученые из Испанского университета Гранады и Болонского университета в Италии представили программу по переработке отходов, которая предлагает использовать выкуренные сигареты для укрепления асфальта — в частности, сами фильтры. По задумке, это позволит сделать дорожное полотно более крепким и гибким, чтобы свести к минимуму его растрескивания под нагрузкой, пишет портал @hi-tech.

По словам специалистов, для укрепления асфальта подойдут любые выкуренные сигареты, но лучше использовать окурки от электронных — они длиннее, из-за чего содержат больше целлюлозы и волокон полимолочной кислоты.

После необходимо очистить их фильтры от пепла, измельчить и смешать с синтетическим углеродным воском, выступающим в роли клея. В дальнейшем смесь нужно подвергнуть нагреву и прессовке и разделить на гранулы.

Фото University of Granada. Асфальт с примесью сигарет

Полученные гранулы и войдут в состав будущего дорожного покрытия. Когда они соприкоснутся с горячим битумом, синтетический воск начнет плавиться, высвобождая волокна полимолочной кислоты и целлюлозы прямо внутрь асфальта. Те, в свою очередь, исполнят роль каркаса — как крошечные кусочки арматуры, связывающие дорогу воедино. В результате минимум трещин.