Прочный асфальт с использованием окурков придумали в Испании

Ученые из Испанского университета Гранады и Болонского университета в Италии представили программу по переработке отходов, которая предлагает использовать выкуренные сигареты для укрепления асфальта — в частности, сами фильтры. По задумке, это позволит сделать дорожное полотно более крепким и гибким, чтобы свести к минимуму его растрескивания под нагрузкой, пишет портал @hi-tech.
По словам специалистов, для укрепления асфальта подойдут любые выкуренные сигареты, но лучше использовать окурки от электронных — они длиннее, из-за чего содержат больше целлюлозы и волокон полимолочной кислоты.
После необходимо очистить их фильтры от пепла, измельчить и смешать с синтетическим углеродным воском, выступающим в роли клея. В дальнейшем смесь нужно подвергнуть нагреву и прессовке и разделить на гранулы.