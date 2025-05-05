Алгоритм рекомендаций в соцсети X будет изменен, заявил Илон Маск

Руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«X заменит алгоритм рекомендаций на облегченную версию Grok, поэтому вскоре он станет гораздо лучше», — написал он.

До этого ряд пользователей, включая самого владельца соцсети, были возмущены рекомендациями в Х.

Ранее Илон Маск выразил недовольство алгоритмами в соцсети, поскольку они заполняли его ленту постами с нацистскими приветствиями. Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — «полный отстой».

ИИ Grok от основанного миллиардером стартапа xAI уже применяется в одноименном чат-боте. Создатели проекта утверждают, что этот вариант алгоритмов отличается от аналогов отсутствием цензуры, кроме того, он обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.