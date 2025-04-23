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Техноблог

Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2

NTDev, разработчик облегченной версии Windows 11 под названием tiny11, запустил ARM-версию операционной системы на iPad Air M2. Об этом сообщает портал MacRumors.

Запуск Windows 11 на iPad стал возможен благодаря закону Евросоюза о цифровых рынках (DMA), разрешающий загружать альтернативные магазины приложений, что также позволило установить UTM с поддержкой JIT-компиляции (Just-In-Time).

Технология UTM обеспечивает запуск Windows 11 внутри iPadOS. Хотя прямая виртуализация для сторонних приложений на iPadOS технически ограничена, использование JIT-компиляции позволяет системе работать без джейлбрейка.

Для повышения производительности NTDev применил облегченную версию Windows 11 — tiny11, которая лишена лишнего предустановленного ПО и имеет низкие системные требования. При этом энтузиаст отметил, что эмуляция пока не способна заменить собой полноценный компьютер.

В прошлом Windows 11 была успешно запущена на других планшетах и смартфонах под управлением Android, например OnePlus и Xiaomi.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326996/
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